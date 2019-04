Hennigsdorf

- Die Fensterscheibe eines Renault Traffic Transporters wurde in der Nacht zu Montag in der Rigaer Straße in Hennigsdorf eingeschlagen, offenbar, um sich Zugang ins Innere des Fahrzeugs zu verschaffen. Gemeldet wurde der Vorfall bei der Polizei am Montagmorgen, eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde nach ersten Erkenntnissen nichts aus dem Transporter entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde auf rund 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline