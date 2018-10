Hennigsdorf

Bambule auf der Marwitzer Straße in Hennigsdorf gab es am Donnerstagnachmittag. Zunächst hinderte eine Gruppe Jugendlicher eine Autofahrerin am Weiterfahren. Ein 14-Jähriger sprang vor das Auto der Frau auf die Straße und führte dort einen anzüglichen Tanz auf.

Dies erboste und beleidigte die 32-jährige Fahrerin dermaßen, dass sie ausstieg und dem jungen Mann eine Ohrfeige gab. Die hinzugerufene Polizei nahm schließlich Strafanzeigen wegen Nötigung, Beleidigung und Körperverletzung auf.

Von MAZonline