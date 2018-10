Hennigsdorf

Ein Fall von Erpressung wurde der Polizei am Dienstag gegen 16 Uhr aus Hennigsdorf gemeldet. Dort hatte sich ein 21-jähriger Mann per Videochat im Internet mit einer Frau verabredet.

Mann zieht sich bei Videochat aus

Während der Übertragung kam es dazu, dass sich der 21-Jährige vor der Kamera auszog und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Plötzlich forderte die Frau ihn auf, ihr mehrere Tausend Euro zu überweisen. Andernfalls wolle sie die Nacktbilder öffentlich machen.

Mann zeigt Erpressung an

Etwa zwei Stunden später zeigte der Mann den Vorfall bei der Polizei an. Von der Frau, so hieß seitens der Polizei, sei bislang zunächst nur der Name bekannt, unter dem sie in den sozialen Netzwerken unterwegs ist.

Von MAZonline