Hennigsdorf

Riesiges Pech ereilte den Besitzer eines Pkw Renault Clio aus Hennigsdorf. Er hatte seinen Wagen am Montag bei einem Autohaus in der Veltener Straße in Hennigsdorf abgegeben. Am Dienstag wurde dort der Diebstahl des Wagens festgestellt.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein recht neuwertiges Auto mit einer Erstzulassung aus dem Jahr 2018. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden wurde von der Polizei nach ersten Erkenntnissen auf rund 15000 Euro geschätzt.

Der Wagen sowie seine amtlichen Kennzeichen, die auf EE-BC 727 lauten, wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline