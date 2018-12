Hennigsdorf

So schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, wurde am späten Mittwochabend (19. Dezember) ein 57-jähriger Radfahrer in Hennigsdorf. Auch Polizei und Feuerwehr waren vor Ort zur Unfallbergung und zum Transport des Mannes in ein Krankenhaus im Einsatz.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Gegen 21.50 Uhr war der Mann auf der Fontanestraße unterwegs, als dort ein 24-jähriger Pkw Mercedes-Fahrer von der Fontanestraße in die Forststraße abbiegen wollte und dabei mit dem kreuzenden Radfahrer kollidierte. Der 57-jährige wurde dabei schwer, laut Angabe der Polizei jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und brachte den Mann ins Krankenhaus.

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Hennigsdorf

Das Fahrrad des Mannes wurde gesichert. Laut Informationen der Polizei entstand bei dem Unfall nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Von MAZonline