Hennigsdorf

Eine Fahrradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall in Hennigsdorf am frühen Dienstagmorgen so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Beim Abbiegen kollidiert

Gegen 6.10 Uhr hatte die 30-Jährige die Spandauer Allee auf dem Fahrradweg in Richtung Stadt befahren, als sie die Kreuzung an der Edisonstraße passierte. Dort wartete zu diesem Zeitpunkt eine 33-jährige VW-Fahrerin an einem Stoppschild. Als diese wieder anfuhr und nach rechts abbiegen wollte, kollidierte sie mit der Radfahrerin.

Radfahrerin verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die 30-Jährige wurde verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline