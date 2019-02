Hennigsdorf

Diese Frau weiß sich durchzusetzen. Mal mit einem charmanten Lächeln, mal mit einem lockeren Spruch – oder auch wenn nötig mit deutlichen Ansagen. Die 25-jährige Kathleen Werner aus Hennigsdorf ist seit zehn Jahren Fußball-Schiedsrichterin und leitete sogar schon Spiele in der Frauen-Regionalliga. Ihr Hauptaufgabengebiet ist aber die Fußball-Landesklasse der Männer. Vorurteile begegnen ihr dort ab und an mal, dennoch hat sich Werner durch Leistung den Respekt der männlichen Zunft erworben.

„Als Mann hat man es leichter, Spiele zu pfeifen. Vor allem, wenn man eine gewisse Ausstrahlung an den Tag legt. Aber auch als Frau ist das möglich, man muss sich den Respekt erarbeiten, dann funktioniert das auch wunderbar“, so Werner überzeugt. An ihre Anfänge kann sie sich noch gut erinnern. „Mich hatte irgendwann vor zehn Jahren mal interessiert, ob es eigentlich kompliziert ist, Schiedsrichter zu werden. Recht schnell wurde ich in Lindow zu einem Lehrgang angemeldet und war nur wenige Wochen selber plötzlich Mitglied der pfeifenden Zunft“, berichtet die 25-Jährige schmunzeln. Seit diesem Tage pfeift die Mutter eines sechsjährigen Sohnes für den Herzberger SV im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Meine Eltern sind bei diesem Verein sehr aktiv, mein Vater spielte selbst sehr lange dort und ist aktuell mit im Vorstand. Für mich ist Herzberg Heimat.“ Anfragen gerade aus Oberhavel gab es öfter, berichtet Werner, aber an einen Wechsel denkt die Hennigsdorferin nicht. „Ich fühle mich da sehr wohl und warum sollte ich wechseln?“

In den Anfangszeiten leitete Werner Spiele bei den Junioren, später dann auch in der Männer-Kreisliga. 2012 folgte der Aufstieg in die Landesklasse. Dabei gab es gerade in der Anfangszeit auch einen Moment, wo sie ans Aufhören dachte. „Ich wurde 2010 nach einem Kreisligaspiel in Neuruppin öffentlich sehr angefeindet. Da habe ich echt überlegt, warum ich mir das antue. Mir wurde schlichtweg die Qualität abgesprochen und vorgeworfen, dass ich es eh nie schaffen würde. Aber ich hatte viel Unterstützung von meiner Familie und inzwischen habe ich bewiesen, dass ich es kann.“

Dafür sprechen auch zwei Jahre als Hauptschiedsrichterin in der Frauen-Regionalliga, sowie regelmäßige Einsätze seit 2016 in der B-Juniorinnen-Bundesliga.

Das Highlight von Kathleen Werner entstammt auch aus der Regionalligazeit. „2014 durfte ich das entscheidende Aufstiegsspiel der Frauen von Union Berlin in der Alten Försterei pfeifen. Das war schon echt cool, mit dem ganzen drumherum.“ Negative Erlebnisse gab es allerdings auch, vor allem eine Partie in Meyenburg aus dem Jahr 2015 blieb ihr in Erinnerung. „Damals wurde ich sehr übel von den Zuschauern beleidigt, das war schon sehr grenzwertig. Aber wahrscheinlich muss man damit ein stückweit leben. Wobei ich auch betonen möchte, dass ich in Meyenburg von Spielern und Trainern immer mit Respekt behandelt wurde.“

Unterschiede zwischen Frauen- und Herrenfußball gibt es laut Werner auf jeden Fall. „Der Respekt ist schon größer als Frau wenn man Frauenspiele pfeift. Ab und an sieht man schon rollende Augen bei den Männern, wenn sie sehen, dass eine Frau pfeift. Aber gerade in den letzten Jahren ist das deutlich besser geworden, wir leben auch nicht mehr in der Steinzeit.“ In ihrem aktuellen Betätigungsfeld fühlt sich Kathleen Werner rundum wohl. „Ich möchte momentan nicht in höheren Ligen pfeifen, alleine schon aus zeitlichen und familiären Gründen ist das nicht möglich. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe.“ Dabei kann man weiterhin nur gutes Gelingen wünschen.

Von Knut Hagedorn