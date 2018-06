Im Foyer des Stadtklubhauses wird eine Stunde vor Anstoß der ersten Partie der deutschen Elf am Sonntag um 17 Uhr gegen Mexiko die Ausstellung „Russkij Futbol“ eröffnet. Auf einem Dutzend Plakaten werden bekannte Stars des russischen Fußballs zu sehen sein. Einer der Nationalspieler hat in den 1970er-Jahren sogar in Hennigsdorf gespielt.