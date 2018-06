Hennigsdorf

Die Ampel an der Kreuzung Hauptstraße/Ruppiner Straße/Berliner Straße ist seit Sonnabend ausgefallen. „Die Straßenmeisterei Nassenheide hat heute umgehend die Wartungsfirma informiert“, erklärte eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßenwesen. Der Monteur musste jedoch am Montag zuerst nach Oranienburg, wo an der Kreuzung André-Pican-Straße/Lehnitzstraße eine Fußgängerampel umgefahren wurde und Stromkabel freilagen. Anschließend werde die Ampel in Hennigsdorf repariert. Für den Zeitraum Ampelausfalls gelte die Beschilderung.

Von Marco Paetzel