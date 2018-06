In dieser Woche muss das Bistro-Nord schließen. Der Vermieter WGH erklärt nun, dass der Grund für die Kündigung vor allem erhebliche Mietschulden waren. Seit zwölf Jahren gebe es Ärger wegen ausbleibender Mietzahlungen, so WGH-Chef Hartmut Schenk. Er spricht auch darüber, was statt des Lokals auf den Flächen entstehen soll.