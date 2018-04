Auch Hennigsdorf und Velten betroffen

Hennigsdorf/Velten. Vor dem Hintergrund des Kita-Warnstreiks am Mittwoch, 11. April, kommt es auch in städtischen Kitas in Hennigsdorf und Velten zu Beeinträchtigungen. Darüber haben die jeweiligen Stadtverwaltungen am Dienstag informiert.

Die Stadt Hennigsdorf als Träger der Einrichtungen, so heißt es, habe sich dennoch entschlossen, eine eingeschränkte Betreuung in allen Kitas und Horteinrichtungen zu gewährleisten, um keine Einrichtung schließen zu müssen. Im Rahmen des am Mittwoch unmittelbar vorhandenen Personals werden allerdings in Hennigsdorf ausschließlich Kinder berufstätiger Eltern bis zur Kapazitätserreichung für eine Betreuung aufgenommen.

Die sonderpädagogische Betreuung in der Kita „Spatzennest“ kann nicht gewährleistet werden. Zu beachten sind außerdem die veränderten Öffnungszeiten. Kindertagesstätten und Horteinrichtungen haben wie folgt geöffnet:

Kita „Traumland“: 8 bis 16 Uhr; Kita „Spatzennest“: 8 bis 16 Uhr; Kita „Pünktchen & Anton“ 6 bis 16 Uhr; Kita „Schmetterling“ 6 bis 16 Uhr: Kita „Biberburg“ 6bis 16 Uhr; Kita „Die Weltentdecker“ 6 bis 17 Uhr.

Hort „Pfiffikus“ 6 bis 17 Uhr; Hort „Große Biber“ 6 bis 17 Uhr; Hort „Nordlicht“ 6 bis 17 Uhr; Hort „Havelfüchse“ 6 bis 17 Uhr.

Kitaspezifische Informationen erhalten die Eltern über die Aushänge in den jeweiligen Einrichtungen. Bei Fragen wenden sich betroffene Eltern bitte an die entsprechende Kitaleitung oder den Fachdienst Kindertagesbetreuung (Telefon 03302/877-159, -178, -216).

Kita-Notdienst in Velten

Die Stadt Velten prüft derzeit, in welchem Rahmen eine Notbetreuung in den Kitas „Kinderland“, „Kunterbunt“ und in der „Villa Regenbogen“ erfolgen kann. Nach aktuellem Kenntnisstand können folgende Öffnungszeiten angeboten werden:

Kita „Kinderland“ 7 bis 14.39 Uhr; Kita „Kunterbunt“ 6 bis 17 Uhr; „Villa Regenbogen“ 6 bis 15 Uhr.

Im Rahmen der eingeschränkten Mitarbeiteranzahl können am Mittwoch ausschließlich Kinder berufstätiger Eltern betreut werden.

Weitere Informationen erhalten Eltern am Dienstag über die Aushänge in den jeweiligen Einrichtungen. Bei Fragen wenden sich betroffene Eltern bitte an die Kitaleitung oder den Fachdienst Kindertagesbetreuung unter Telefon: 03304/37 91 43.

