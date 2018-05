Die MAZ begleitete Ordnungsamtsmitarbeiter Dennis Schönefeld am Dienstag beim Blitzen in der Hennigsdorfer Fontanesiedlung. Von 670 Autos, die durch die 30er-Zone fuhren, gingen 62 in die Falle. Ausreden, sagt Schönefeld, hat er schon viele gehört. Doch eine wird er wohl niemals vergessen.