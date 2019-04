Oranienburg

„ Ramona ist für uns ein wichtiger Ansprechpartner in der Stadtverwaltung, wenn es um das Thema Sport geht. Sie ist verlässlich und fachlich über allem erhaben.“ Man merkt Thomas Günther, dem Hennigsdorfer Bürgermeister, deutlich an, dass diese Worte nicht höfliche Plattitüde sind, sonder aus tiefster Überzeugung kommen. Die Worte des Stadtoberhaupts galten Ramona Hinz, die am Freitagvormittag den Ehrenamtspreis des Landkreises Oberhavel aus den Händen von Landrat Ludger Weskamp erhielt.

Hinz, die seit geraumer Zeit auch für den Hennigsdorfer Stadtsportverband tätig ist, wurde für ihre ehrenamtliche Leistung über viele Jahre hinweg beim FC 98 Hennigsdorf ausgezeichnet. Dass Hinz inzwischen dort nicht mehr im Vorstand aktiv ist, störte nicht. „Nach meinem Rücktritt im vorigen Jahr bin ich seit Dezember 2018 im Jugendausschuss des Fußball-Landesverbandes tätig. Die Arbeit dort ähnelt meinem Tätigkeitsfeld in Hennigsdorf und liegt mir sehr am Herzen und macht mir demnach auch großen Spaß“, so die 47-jährige Preisträgerin. 15 Jahre engagierte sich Ramona Hinz als Ehrenamtlerin, davon zehn Jahre als Vorstandsmitglied des FC 98 Hennigsdorf, wo sie sich vorrangig um die Jugendarbeit kümmerte. „Wir hatten eine tolle Zeit, mit internationalen Fußballturnieren, diversen Fußballschulen“, blickt Hinz gerne auf die Nachwuchsförderung in Hennigsdorf zurück. Ihr Rücktritt im September des Vorjahres war freiwillig gewählt, da sie sich nicht mehr mit der Arbeit des Vorstandes identifizieren konnte.

„Ohne Ehrenamtler geht es einfach nicht. Demnach sind für uns solche Auszeichnungen auch wichtig, um gerade die Personen, die sonst eher im Hintergrund stehen, mal ins Rampenlicht zu bringen“, begründete Ludgar Weskamp die Wichtigkeit dieser Preisverleihung.

Die Übergabe an Ramona Hinz verzögerte sich allerdings ein wenig: Bei der eigentlichen Zeremonie am 20. November 2018 war sie zeitlich verhindert, nun lud der Landrat sie in sein Büro. „Natürlich freut es mich, aber für Preise macht man diese Arbeit nicht“, sagt Hinz bescheiden, die weiterhin interessiert den Weg ihrer sportlichen Heimat in Hennigsdorf verfolgt.

