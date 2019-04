Hennigsdorf

Am Abend des vergangenen Sonntages um 22.35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Horst-Müller Straße in Hennigsdorf einen Mofa-Fahrer. Es stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand.

Fahrer plante Weiterfahrt

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe durchführen. Da der 52-jährige Fahrer ankündigte, seine Fahrt fortzusetzen, wurde er zum Zwecke der Ausnüchterung bis in die frühen Morgenstunden in Polizeigewahrsam genommen und dann wieder entlassen.

Von MAZonline