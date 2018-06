Die Charity Banditin und Borgsdorfer Friseurin Janette Budtke schnitt am Montag bei der Pur in Hennigsdorf Bedürftigen die Haare. Gleichzeitig machte sie Werbung für die Neuauflage des Festes „Ein Zeichen des Miteinanders 2.0“ am 25. November. Helfer werden noch gebraucht.