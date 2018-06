Am Freitag zieht das Hennigsdorfer Fischeck quasi ums Eck – in der Hafenstraße 2 ist innerhalb der vergangenen drei Jahre ein neues Firmengebäude entstanden. Es bietet rund 120 Quadratmeter Verkaufsfläche und 220 Quadratmeter Platz für den Restaurant&Bistro-Bereich. Am Wochenende wird der Umzug gefeiert.