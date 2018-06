Münzen, Zeitungen und Baupläne. Das ist der Inhalt der Kapsel, die nun für die nächsten Jahrzehnte im Beton ruht. Bei der Grundsteinlegung am Freitag mauerten sie HWB-Chef Holger Schaffranke, Aufsichtsratschef Udo Buchholz und Bürgermeister Thomas Günther ein. Das Fundament des Gesundheitszentrums war rappelvoll, trotz sengender Hitze. Gekommen waren Stadtverordnete, Mitarbeiter von Verwaltung oder HWB.

Innerhalb der nächsten Monate soll hier für 2,1 Millionen Euro das neue Gesundheitszentrum für Hennigsdorf-Nord entstehen. Es ist der Beginn der Umgestaltung der Seniorenwohnanlage in der Rigaer Straße. „Wir sind sehr froh, dass die Ärzte und die Apotheke dem Standort die Treue halten und wir so mit unserem Neubau die Gesundheitsversorgung für das gesamte Wohngebiet und die Bewohner der Seniorenwohnanlage langfristig sichern können“, sagte HWB-Chef Holger Schaffranke.

20 barrierefreie Wohnungen für Senioren

Im Mitteltrakt der Seniorenwohnanlage sollen 20 barrierefreie Seniorenwohnungen und Räume für eine Tagespflegeeinrichtung untergebracht werden. Außerdem will die HWB in den kommenden Jahren auch alle 120 Bestandswohnungen in den fünfgeschossigen Flügelgebäuden modernisieren und weitgehend barrierefrei gestalten. Eine erste Musterwohnung ist seit Wochen zur Besichtigung offen.

Gisela Damm, Vorsitzende der Volkssolidaritäts-Ortsgruppe, ist angetan. „Für Hennigsdorf ist das toll, hier ist ja jeder Dritte Rentner.“ Sie findet es gut, dass die Senioren in Nord Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestellen und ärztliche Versorgung gebündelt haben. Auch die Musterwohnung gefällt ihr. Vor allem, weil sie ein barrierefreies Bad und einen Balkon ohne Stufen hat. Das ist nicht selbstverständlich. 1300 Euro hat Damm für Arbeiter bezahlt, die ihr den Weg zu ihrem eigenen Balkon in der Berliner Straße geebnet haben. „Die Schwelle war mit 38 Zentimentern zu hoch.“

