Und dann brachten sich die Schwerlastkräne in Stellung, schwenkten in Richtung Behelfsbrücke. Die beiden Kolosse standen an beiden Uferseiten in Nieder Neuendorf. Ihre Mission: Fünf gigantische Trägerelemente, jedes rund 55 Tonnen schwer und 44 Meter lang, exakt so in Stellung bringen, dass sie später miteinander verschraubt werden können. Die Nacht zu Freitag war die wohl wichtigste, bei dem Manöver durfte es keine Fehler geben. Schließlich soll auf den Trägerelementen, jeweils ein Stahlträger mit einer Plattform, die neue Brücke für Nieder Neuendorf entstehen. Der Verkehr über die Behelfsbrücke war gesperrt, und so konnten die fünf Tieflader einer nach dem anderen so einrollen, dass die Kräne die Trägerteile über das Brückengeländer heben konnten.

Die Kräne hoben die tonnenschweren Trägerelemente vom Transporter. Quelle: Privat

Für Nieder Neuendorf war das ein historischer Augenblick, schließlich wird die neue Brücke viele Jahrzehnte stehen. Die Vorgängerin, die Brücke der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, war 1953 gebaut worden. Möglich, dass die neue Brücke – rund 4,5 Millionen investiert der Bund – genauso lange hält. Umso wichtiger war die Nacht zum Freitag. Der Hennigsdorfer Steffen Leber bekam die historischen Stunden mit – wenn auch nicht ganz freiwillig. Erst war er beim Elternabend in Nieder Neuendorf, dann half er noch einer Freundin, eine Kommode aufzubauen. „Und als ich nach hause fahren wollte, war alles gesperrt.“ Und so schaute sich Leber das Spektakel am Wasser mit an. Genau wie rund 50 andere Schaulustige.

Hier wird die Brücke genau eingepasst. Quelle: Privat

Die Kräne hakten sich bei den Trägerteilen ein und hoben sie über das Geländer der Behelfsbrücke auf Stützpfeiler. „Es war der Wahnsinn! Wie die Arbeiter mit Walkie-Talkie den Kranfahrern so präzise Angaben gemacht haben, dass die Teile am Ende genau so liegen, dass sie miteinander verschraubt werden können“, sagt Leber. Er dachte, Brückenbauer sind eher die Männer fürs Grobe. „Aber die haben mit Wasserwaage und Zollstock hantiert, alles musste genau passen“, sagt der Hennigsdorfer.

Beeindruckt hat ihn außerdem, wie kulant das Personal vor Ort während der Arbeiten war. Busse durften auch während der Sperrung über die Brücke fahren. „Und dann haben sie auch ab und zu mal ein paar Autos mit durchfahren lassen, wenn die Busse vor ihnen waren“, sagt Leber. Bis zum dritten Trägerelement schaute er sich die Arbeiten mit an, um viertel zwei ging es für ihn dann nach Hause – über Spandau und Schönwalde. Freigegeben war die Strecke dann erst wieder in den Morgenstunden, seitdem läuft der Verkehr wieder ohne Probleme über die Behelfsbrücke. Geregelt wird der einspurige Verkehr nach wie vor mit einer Baustellenampel. Die neue Brücke soll Ende 2018 fertig sein. Dann wird die Behelfsbrücke wieder abtransportiert.

Der Rohbau der Brücke Quelle: Robert Roeske

Auch an die Vorgängerbrücke soll etwas erinnern. Die Metallplatten, die den Namen der Brücke sowie eine Fahne mit der Unterschrift „Für deutsch-sowjetische Freundschaft“ zeigen, werden im Eckbereich zum südlichen Uferrandweg auf einer Stahlbeton-Stele montiert. Die Stele wird vor­aussichtlich 1,60 Meter breit und 2,20 Meter hoch. Eine würdige Erinnerung.

Von Marco Paetzel