Hennigsdorf

Seit vielen Jahrzehnten zählen die drei großen „R“ zu den erfolgreichsten Sportarten in Hennigsdorf. Medaillen pflastern ihren Weg, die Titelsammlungen sind lang. Schon zu DDR-Zeiten bestachen Hennigsdorfer Ringer, Ruderer und Rugbyspieler durch außergewöhnliche Höchstleistungen. Dennoch stehen die drei Sportarten nicht immer im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit – nun wollen sie versuchen, dies durch eine außergewöhnliche Werbeaktion zu ändern. Die Ringer des Hennigsdorfer RV, die Ruderer des RC Oberhavel und die Rugbyspieler des SV Stahl Hennigsdorf werden in gemeinsamen Trainingseinheiten die jeweilige Sportart besser kennenlernen und hoffen dabei in Zukunft auf eine engere Verzahnung aller drei Sportarten.

Gemeinsame Trainingseinheit

In dieser Woche werden Ruderer und Rugbyspieler eine Trainingseinheit der Ringer besuchen und aktiv daran teilnehmen, anschließend besuchen die Ringer und Rugbyspieler die Ruderer und abschließend werden sich Ringer und Ruderer dem Rugbysport widmen. Die Märkische Allgemeine Zeitung wird exklusiv bei diesem spannenden und bisher einzigartigen Projekt dabei sein und Eindrücke und Impressionen liefern. Federführend bei dieser ungewöhnlichen Aktion ist Alexander Kebernik vom 1. Hennigsdorfer Ringerverein. Für das Vorstandsmitglied ist es an der Zeit, die drei erfolgreichsten Sportarten der Stadt Hennigsdorf wieder mehr ins Rampenlicht zu stellen. „Der Grundgedanke dabei ist vor allem, dass es alle drei Abteilungen absolut verdient haben, mehr in der öffentlichen Wahrnehmung zu stehen. Nicht nur national, auch international haben alle drei einen guten Ruf und diesen würden wir gerne auch medial steigern.“

Langfristige Verzahnung der drei großen „R“ geplant

Seit drei Jahren hatte der 42-Jährige bereits Gedankenspiele und freut sich nun, dass diese in die Tat umgesetzt werden können. „Langfristig ist eine engere Verzahnung und Zusammenarbeit aller drei Sportarten geplant. Die gemeinsamen Trainingseinheiten dienen nun dazu, sich besser kennenzulernen.“ Für Kebernik, der selbst seit vielen Jahren aktiv ringt, eine spannende Geschichte. „Ich bin schon sehr darauf gespannt welche Trainingsinhalte zum Beispiel Ruderer haben, oder wie sich Rugbyspieler auf der Matte schlagen. Wir wollen alle voneinander lernen und schauen, wo man sich vielleicht in Zukunft gemeinsam unterstützen kann. Langfristig habe ich auch eine Art Mini-Olympiade im Auge, bei der die drei Sportarten ineinander verschmelzen sollen.“

Idee stößt auf offene Ohren

Laut Kebernik stieß er mit seinen Ideen bei den anderen beiden Vereinen sofort auf offene Ohren. „Mit den Rugbyleuten haben wir schon länger einen engen Draht, aber auch die Ruderer waren nach ein wenig anfänglicher Skepsis dann Feuer und Flamme.“ Dass solche Aktionen wichtig sind für die Außendarstellung, sieht auch Rugby-Abteilungsleiter Olaf Laetsch so. „Es ist nie verkehrt, in der Stadt Hennigsdorf neben dem Fußball mal Werbung für seinen Sport zu machen. Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit. Sowohl die Ringer als auch die Ruderer leisten ja tolle Vereinsarbeit, die damit – wie auch unsere Tätigkeit – mehr ins Rampenlicht rückt.“

Mehrwert für alle drei Sportarten wünschenswert

Der Spaß stehe im Vordergrund, betont Alexander Kebernik, dennoch erhofft er sich durch diese und folgende Aktionen einen Mehrwert für die drei großen „R“. „Alleine schon die Mitgliederzahlen verdeutlichen ja, wie schnell unsere Sportarten wachsen. Natürlich gibt es immer wieder Dinge, die wir als verbesserungswürdig ansehen. Ob das nun Förderrichtlinien sind oder einfach ganz viele kleine Dinge, die aber im täglichen Ablauf störend oder auch teils nervig sind.“

Auf die ersten Trainingseindrücke auf der Ringermatte freut man sich besonders im Lager der Rugbyspieler des SV Stahl. „Unsere Sportarten sind ja nicht ganz so weit voneinander entfernt, es gibt da schon einige Komponenten, die beide Sportarten vereinen. Es wird interessant sein, das mal zu beobachten, wie wir uns schlagen – vor allem bei den Ruderer, das ist für uns alle nahezu Neuland“, so Abteilungsleiter Olaf Laetsch.

Von Knut Hagedorn