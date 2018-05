In der Nacht zu Freitag, 1. Juni, geht es auf der Brückenbaustelle in Nieder Neuendorf voran, dann wird die neue Brücke mit dem Schwerlasttransport herangekarrt. Für die Installation wird die Spandauer Allee im Brückenbereich in der Nacht vom Donnerstag, 31. Mai, ab 22 Uhr bis zum Freitag, 1. Juni, um 6 Uhr komplett gesperrt.