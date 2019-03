Hennigsdorf

Für die Laufszene in Oberhavel geht es im März Schlag auf Schlag. Samstag findet bereits die dritte Veranstaltung des EMB-Energie-Cups 2019 statt. Die größte Laufserie Oberhavels macht dabei erneut Station in Hennigsdorf.

Nach der Auftaktveranstaltung am 9. März mit dem Hennigsdorfer Frühjahrscross und dem Löwenberger Lankelauf vor zwei Wochen geht es nun erneut auf die Hennigsdorfer Strecken, diesmal lädt der veranstaltende SV Stahl Hennigsdorf zum 40. Metallarbeiterlauf ein. Große Feierlichkeiten wird es allerdings nicht geben, wie Lauforganisator Marco Fiedler berichtet: „Wir haben nichts geplant. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir als SV Stahl diese Veranstaltung erst seit drei Jahren betreuen, vorher machte dies ja immer Motor Hennigsdorf. Irgendwann hat es Motor aber nicht mehr geschafft den Lauf zu organisieren, so dass wir das übernahmen. Daher ist die große emotionale Schiene nicht vorhanden, da war ich beim 20. Hennigsdorfer Citylauf schon aufgeregter.“ Dennoch legt man beim SV Stahl Hennigsdorf großen Wert die lange Tradition des Metallarbeiterlaufes aufrecht zu erhalten. „Das der Lauf in diesem Jahr zum 40. Mal stattfindet, ist schon eine absolute Hausnummer. Solch einen Lauf über vier Jahrzehnte hinweg mit Leben zu erfüllen, ist schon großartig“, so Fiedler, der zugleich auf verantwortlich für den EMB-Energie-Cup ist und dort nach zwei Läufen eine sehr positive Zwischenbilanz ziehen kann, weiter.

„Die ersten beiden Veranstaltungen verliefen super und absolut reibungslos. Großer Dank geht da auch an den Löwenberger SV für die wieder einmal tolle Organisation des Lankelaufs.“ Mit 110 Finishern mehr als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt liegt man auch in Sachen Resonanz und Beteiligung auf einem weiterhin hohen Level, was auch das Interesse am diesjährigen Metallarbeiterlauf zeigt. „Stand Freitagfrüh haben wir bereits fast 300 Anmeldungen registriert, das ist absolute klasse. Uns freut auch besonders, dass die Regenbogenschule wieder mit 15 Kindern am Start sein wird. Wir sind auf gutem Weg, langfristig eine Kooperation mit der Schule einzugehen, damit die Kinder bei uns trainieren.“

Von Knut Hagedorn