Die Hennigsdorfer Stadtverwaltung lädt zu einer Bürgerversammlung am Mittwoch, 16. Mai, um 17.30 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses ein, um mit Bürgern über die Möglichkeiten, aber auch Grenzen der Straßenneugestaltung der Fontanestraße zu diskutieren. Anregungen und Hinweise aus dieser Veranstaltung sollen in den weiteren Arbeitsprozess einfließen.