Der scheidende Behindertenbeauftragte Jörg Rühle zog beim Tag mit behinderten Menschen am Mittwoch in Hennigsdorf Bilanz. In der Stadt sei in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht worden, was die Barrierefreiheit angeht. Es gibt aber auch noch viel zu tun, vor allem für Blinde und Hörbehinderte.