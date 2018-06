Hennigsdorf

Auf Grund von Bauarbeiten auf dem Postplatz in Hennigsdorf ab dem 11. Juni 2018 kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr, da die Bushaltestellen am S-Bahnhof Hennigsdorf nicht mehr angefahren werden können. Das teilt die Oberhavel-Verkehrsgesellschaft am Donnerstag, den 7. Juni, mit. Betroffen von der Fahrplanänderung sind die Buslinien 807, 808, 809, 811 und 824.

Die Haltestellen werden wie folgt verlegt:

– Die Abfahrtshaltestellen S- Hennigsdorf werden um 300 m zu der jetzigen Haltestelle Hennigsdorf (Poststraße) verlegt. – Die Ankunftshaltestelle für alle ankommenden Linien befindet sich 200 m versetzt auf der derzeitigen SEV-Haltestelle in der Poststraße.

Die Haltestelle Hennigsdorf – Poststraße wird aufgrund dessen aus dem Linienverlauf entfernt.

Folgende Haltestellen werden indes wieder regulär angefahren:

Die Haltestellen Hennigsdorf – Feldstraße, Hennigsdorf – Friedhof und Hennigsdorf – Fontaneschule werden wieder mit dem regulären Linienbus der Linie 809 angefahren. Die Bedienung erfolgt Montag bis Freitag im Zwei-Stunden-Takt zwischen 10 Uhr und 17 Uhr. Bitte beachten Sie den Fahrplan!

Die aktuellen Fahrpläne aller Linien sowie auch die vorgenannten Änderungen, können im Internet unter www.ovg-online.de herunter geladen oder telefonisch unter 03301-699 699 erfragt werden.

Von MAZonline