Hennigsdorf

Die Zubereitung seines Abendessen ging gründlich daneben. Ein 82-Jähriger stand am Dienstagabend an seinem Küchenherd und war dabei, sich sein Abendbrot zu machen. Aber offensichtlich wurde er abgelenkt und verließ die Wohnung. Die Herdplatte aber blieb an. Das Essen wurde erst geröstet und verbrannte dann. Durch die Rauchentwicklung wurde der Brandmelder ausgelöst. Dadurch wiederum setzte sich die alarmierte Feuerwehr in Bewegung zur Wohnung des in der Bergstraße befindlichen Mehrfamilienhauses. Die Kameraden mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen, da sich der 82-Jährige nicht in seinen vier Wänden befand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute blieb der Schaden (250 Euro) gering. Die Wohnung wurde gelüftet und ist nach wie vor nutzbar.

Von MAZonline