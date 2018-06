Fünf gigantische Trägerelemente, jedes rund 55 Tonnen schwer und 44 Meter lang, brachten Kräne in der Nacht zu Freitag exakt so in Stellung, dass sie später miteinander verschraubt werden konnten. Nun ist der Rohbau der Brücke in Nieder Neuendorf schon erkennbar. Der Verkehr fließt wieder über die Behelfsbrücke.