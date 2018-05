Schauspieler Tim Wilde aus Nieder Neuendorf steht derzeit mit US-Superstar Nick Nolte in Berlin vor der Kamera, er mimt einen Schaffner bei den Dreharbeiten für „Head full of Honey“. Es ist das US-Remake des Kassenschlagers „Honig im Kopf“. In Nieder Neuendorf tankt der 52-Jährige vor allem Kraft. Und wird auf seine manchmal brutalen Rollen angesprochen.