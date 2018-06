Bei einer Party nach den bestandenen Abiturprüfungen ist es in der Nacht zu Montag an einer Badestelle in Nieder Neuendorf zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Ausgelöst wurde der Streit von einem 17-jährigen Kasachen und seinem 18-jährigen Begleiter, die plötzlich bei der Party aufgetaucht waren und einen der Feiernden angegriffen hatten.