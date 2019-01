Sieben Teilnehmer der Hennigsdorfer Musikschule starteten am Wochenende beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in der Kategorie Solo-Violine in Rathenow. Zwei von ihnen, Jona Rakoczy und Louis Ferdinand Glauch, konnten sich für den Landeswettbewerb qualifizieren.