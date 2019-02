Hennigsdorf Hennigsdorf - Kitabeiträge sinken leicht Die neue Kitasatzung der Stadt Hennigsdorf entlastet Eltern von Kitakindern. Auch die Beiträge zur Mittagsversorgung dürften laut dem Papier sinken. Im August soll es in Kraft treten.

Eltern müssen für ihre Kinder, hier in der Kita „Weltentdecker“, künftig weniger Zahlen. Die neue Satzung tritt am 1. August in Kraft. Quelle: Archiv