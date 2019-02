Hennigsdorf

Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider ( SPD) und VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel eröffneten mit dem „ VBB im Dialog“ in Hennigsdorf am Mittwoch im Blauen Wunder die erste von fünf öffentlichen Gesprächsrunden. „Wir wollen mehr Züge und bessere Schienenanbindungen. Das Nadelöhr ist der Infrastrukturausbau“, erklärte die Ministerin. Ein großes Thema am Mittwoch war das Planungsprojekt i2030 – zwei von acht Ausbaukorridoren liegen mit dem Prignitz-Express/ Velten und der Heidekrautbahn/Nordbahn auch im Landkreis Oberhavel.

Zur Frage der S-Bahn-Anbindung für Velten erklärte die Ministerin: „Im letzten Lenkungskreis zum Projekt i2030 haben wir DB Netz aufgefordert, die S-Bahn-Verlängerung von Hennigsdorf nach Velten als eigenen Bauabschnitt weiter zu bearbeiten. Damit können wir die S-Bahn-Verlängerung von den anderen Herausforderungen im Berliner Streckenabschnitt entkoppeln.“ Bei dem noch laufenden Bahnhofsausbau in Velten sei die S-Bahn-Verlängerung schon berücksichtigt.

Neues zum Prignitz-Express

Ein zentrales Thema war auch der Prignitz-Express von Wittenberge über Wittstock, Neuruppin und Hennigsdorf nach Berlin. Anlässlich der Landesgartenschau in Wittstock/ Dosse werde das Angebot auch im Abschnitt Neuruppin – Wittstock – Wittenberge am Wochenende zu einem Stundentakt verdichtet und mit zusätzlichen Verbindungen am Abend ab Wittstock ausgeweitet. Zudem verkehren Züge der Linie RE6 wieder regelmäßig in Doppeltraktion. Seit drei Monaten verkehren die Züge der Linie RB54 von Löwenberg nach Rheinsberg anlässlich des Fontanejahres auch in der Wintersaison und somit ganzjährig. Die Linie RB55 Kremmen – Velten – Hennigsdorf wird zudem nun auch am Wochenende im Stundentakt angeboten.

Zentrales Planungsthema für die Region Prignitz-Oberhavel war das verkehrliche Wachstum in der Metropolregion. Die Grundlagen sind dabei im Landesnahverkehrsplan mit der vorgesehenen Steigerung um fast zehn Millionen Zugkilometer in den nächsten Jahren gelegt. Einen Teil der Debatte im Blauen Wunder prägte die Ausschreibung des Netzes Elbe-Spree von 28 Millionen Zugkilometern mit seinem Mehrangebot auf der Schiene von 30 Prozent, bei höherem Komfort in den Zügen. Vorgesehen seien hier moderne Fahrzeuge, WLAN, digitale Fahrgastinformation sowie intelligente Bordsysteme für die Wartung. In der Planungsregion sind zur Betriebsaufnahme im Dezember 2022 zusätzliche Angebote geplant – etwa mit der neuen Linie RB32 von Oranienburg zum Flughafen BER und mit einer neuen Spätverbindung von Berlin nach Wittenberge.

VBB wird 20 Jahre alt

Am 1. April wird sich die Gründung des Verkehrsverbundes zum 20. Mal jähren. Die Zahl der VBB-Fahrgäste sei seitdem von rund einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Fahrgäste gewachsen – ein Trend, der durch die Ausbaupläne anhalten werde, erklärte VBB-Chefin Susanne Henckel.

Von MAZonline