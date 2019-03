Hennigsdorf

Ein 79-Jähriger Motorradfahrer wollte am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der Veltener Straße überholen, als der VW vor ihm abbog. Der Senior fuhr in das Fahrzeug und stürzte. Er verletzte sich leicht an der Hand. Auch der 41-Jährige VW-Fahrer wurde durch seinen Seitenairbag leicht verletzt. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Von Marco Paetzel