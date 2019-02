Hennigsdorf

Mit einem Messer in der Hand soll ein 19-Jähriger am Sonntag gegen 13.40 Uhr lautstark mit seiner Mutter (36) in deren Wohnung in Hennigsdorf-Nord gestritten haben. „Er hatte psychologische Erkrankungen und wurde etwas aggressiv“, erklärt Dienstgruppenleiter Martin Tölg von der Polizei. Zwei Streifenwagen und ein Notarzt waren vor Ort, der verwirrte Teenager ließ sich ohne Widerstand untersuchen. Verletzt wurde niemand. „Er wurde in der Hennigsdorfer Krankenhaus gebracht“, so Martin Tölg.

Von Marco Paetzel