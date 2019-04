Hennigsdorf

Zu einer Vollsperrung in der Parkstraße in Hennigsdorf kommt es von Dienstag, dem 23. April, bis Freitag, den 26. April. Das teilte die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) am Dienstag mit.

Grund für die Sperrung, die im Bereich zwischen der Rathenaustraße und der Neuendorfstraße vorgenommen wird, sind laut OWA Schachtregulierungsarbeiten. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die anliegenden Straßen. Durchgeführt werden die Arbeiten von der Firma Beck GmbH im Auftrag des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf.

Von MAZonline