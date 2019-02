Hennigsdorf

Wegen Gleiserneuerungsarbeiten am Hennigsdorfer Bahnhof ist der Regionalverkehr betroffen. Die RB 20 hält vom 4. bis 22. März nicht in Hennigsdorf, Busse verkehren als Schienenersatzverkehr. Zu beachten ist laut Bahn die 30 bis 45 Minuten frühere Abfahrt und die 17 bis 24 Minuten spätere Ankunft der Busse. Der RE 6 und die RB 55 fahren in der Nacht vom 1. zum 2. März zwischen 20.45 Uhr und 1.30 Uhr nur bis Velten, ebenso von Sonnabend, 16. März, 4.45 Uhr, bis Montag, 25. März, 1 Uhr. Auch dort gibt es Schienenersatzverkehr.

Genauere Informationen, auch über die geplanten Ersatzverkehre, stellt die Deutsche Bahn auf ihrer Seite zu Bauarbeiten bereit.

