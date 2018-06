Genau 165 Vorschläge für den Hennigsdorfer Bürgerhaushalt sind bei der Stadtverwaltung eingegangen. Von Anti-Mobbing-Seminaren an Schulen über eine Standuhr für den Havelplatz, freies W-LAN in der Innenstadt bis zur Bücherbox in einer Telefonzelle reichen die Ideen. Einige sind besonders kreativ.