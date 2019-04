Hennigsdorf

Unter der Beteiligung von fünf jungen Turnerinnen des SV Stahl Hennigsdorf fand der 14. Brandenburger Havel-Pokal statt. Zwar belegten Anni, Lilli, Lina, Luise und Rachel einen eher undankbaren vierten Platz im Gesamtklassement, aber es trennte sie nur ein Punkt von einem Platz auf dem Siegerpodest.

Die Athletinnen stellten am Stufenbarren, Schwebebalken, Sprungtisch und am Boden ihr Talent unter Beweis. Besonders gelang ihnen dies mit imponierenden Leistungen am Schwebebalken. Hier erreichten Anni und Luise sehr gute 12,5 Punkte und vermieden Stürze vom Gerät. Am Sprungtisch erreichten Rachel und Anni hohe Punktzahlen. Auch die neunjährige Lilli, die zum ersten Mal an einem solchen Wettkampf teilnahm, zeigte auf beeindruckende Weise, welches Talent in ihr schlummert.

Neben der Anspannung am Wettkampftag und dem Willen, bestmögliche Leistungen abzurufen, kam aber auch der Spaß für die fünf jungen Sportlerinnen nicht zu kurz. Nicht zuletzt, weil sich ihre Trainerin Sarah Abraham und Team-Maskottchen „Schnee“, ein Plüschbär, am Ende des Tages zufrieden mit den erbrachten Leistungen zeigten.

