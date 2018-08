Hennigsdorf

Am Sonntagvormittag gehört die Hennigsdorfer Innenstadt wieder der Laufszene. Zum mittlerweile 21. Mal wird der Hennigsdorfer City-Lauf dann die Läuferschar durch die City führen.

Schon jetzt dürfen sich die Verantwortlichen des SV Stahl Hennigsdorf und zugleich Organisatoren des City-Laufs über eine gelungene Veranstaltung erfreuen. Mehr als 440 Teilnehmer sind bereits registriert, ein neuer Teilnehmerrekord ist durchaus denkbar. „Für unseren Verein ist der City-Lauf natürlich in jedem Jahr das absolute Highlight, auch wenn in diesem Jahr auch schon unsere Rugbyabteilung groß feierte“, zeigt sich auch Bernd Götze, Vereinsvorsitzender des SV Stahl, schon in Vorfreude. Knapp 30 freiwillige Helfer sorgen für eine reibungslose Veranstaltung, deren Planung bereits seit Monaten läuft. „Nach dem Lauf ist vor dem Lauf“, gibt Götze das Motto der Organisatoren vor. Die Planungen beginnen demnach unmittelbar nach dem City-Lauf und befinden sich nun in der heißen Endphase. Bis jedoch der Puls von Götze etwas ruhiger wird, werden noch einige Stunden vergehen. „Wenn alles aufgebaut ist, die Technik funktioniert, die Streckenposten alle da sind und auch die Polizei nichts zu beanstanden hat, dann bekomme ich ein ruhigeres Gefühl, wobei ich dieses Jahr auch laufe.“ Zusammen mit dem Hennigsdorfer Bürgermeister Thomas Günther (SPD) wird Bernd Götze mit einigen Mitstreitern das Stadtoberhaupt beim Volkslauf über die 2,7 Kilometer begleiten und unterstützen.

„Wir haben auch schon diese Woche trainiert zusammen und wollen damit demonstrieren, dass wir alle in der Stadt Hennigsdorf zusammenhalten und uns unterstützen. Neben mir laufen auch die Vereinspräsidenten des Fußballvereines vom FC 98, des Ringervereins HRV, vom Judoverein und auch vom Tennisclub mit. Das ist klasse“, so Bernd Götze.

Von Knut Hagedorn