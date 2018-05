Fünf Mitglieder des Hennigsdorfer Schützenvereins haben sich mit Fahrrädern am Montag auf den Weg in die polnische Partnerstadt Sroda Wielkopolska gemacht. Seit 2014 haben die Schützen eine freundschaftliche Beziehung zu ihrem polnischen Pendant in der Partnerstadt. Eine 380 Kilometer lange Radtour gab es aber noch nie.