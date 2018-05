1999 wurde das ehemalige Kino „Aktivist“ in der Berliner Straße abgerissen. Seit 1929 war es das Kino der Hennigsdorfer, in das auch Menschen aus dem Umland strömten. Doch mit der Wende wurden die Berliner Kinos attraktiver, weil die Blockbuster dort früher liefen. Heute erinnert nichts mehr an das Kino in der Berliner Straße.