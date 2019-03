Hennigsdorf

Gestern meldete der Sohn seinen 78-Jährigen Vater als vermisst. Letztmalig hatten beide am vergangenen Freitag Kontakt. Der Vermisste verließ vermutlich seine Wohnung am Paul-Schreier-Platz in unbekannte Richtung. Die Absuche seiner Wohnung, der Nebengelasse und auch der Einsatz eines Personensuchhundes (Mantrailerhund) führten bislang nicht zum Auffinden des Seniors.

Besonderes Merkmal: „Blindenabzeichen“

Herr Wjertzoch ist 78 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß und hat kurzes graues Haar mit Halbglatze. Er ist sehbehindert und trägt das entsprechende Zeichen („Blindenabzeichen“) auf seiner Jacke. Er ist vermutlich mit einer schwarzen Hose, einer dunklen Jacke und einer dunklen Schiebemütze bekleidet.

Wer Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Herrn Wjertzoch machen kann oder ihn seit dem 1. März gesehen hat, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301 – 8510.

Von MAZonline