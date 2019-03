Hennigsdorf

Im Februar erst räumte die Sinfonie GmbH & Co. KG die Great Place To Work-Auszeichnung als bester Arbeitgeber in Berlin/Brandenburg in der Größenordnung bis 49 Mitarbeiter ab. Das Software-Unternehmen erreichte darüber hinaus nun auch beim bundesweiten Wettbewerb einen der obersten Ränge in der Kategorie der besten Arbeitgeber aus der Informations- und Kommunikationstechnik-Branche.

Prämierungsveranstaltung in München

Dienstagabend wurden die Prämierungen in den Highlight Towers in München durch das Forschungsinstitut Great Place To Work bekanntgegeben. Die ausgezeichneten Unternehmen wurden unter anderem für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen geehrt. Sinfonie konnte dabei bundesweit in der Rubrik der Größenordnung für bis zu 49 Mitarbeiter einen Platz unter den Top 10-Unternehmen gewinnen.

„Das ist überragend“

Obwohl es nicht der erste Arbeitgeber-Preis für das Unternehmen war, kam die Auszeichnung für die Hennigsdorfer unerwartet. Geschäftsführer Thomas Grellner meinte: „Wir wollten uns zertifizieren lassen, um gemeinsam mit allen Mitarbeitern herauszufinden, wo wir stehen und den größten Verbesserungsbedarf haben. Das wir nun erneut gewinnen konnten ist überragend und freut mich für das gesamte Unternehmen.“ Der in Hennigsdorf angesiedelte Software-Dienstleister ist deutschlandweit tätig und beschäftigt derzeit 46 Mitarbeiter, die Produkte für den Sozialmarkt erstellen.

Von Nadine Bieneck