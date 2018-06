Hennigsdorf

Auf Kleingeld hatten es Unbekannte am Dienstagnachmittag abgesehen. An einer Tankstelle in der Veltener Straße in Hennigsdorf machten sie sich an einem Staubsaugerautomaten zu schaffen. Ein Mitarbeiter der Tankstelle hatte das bemerkt und verständigte die Polizei. Bevor die Beamten eintrafen, hatten die Diebe das Weite gesucht und einen Schaden von etwa 60 Euro angerichtet. Gefunden wurden sie nicht.

Von MAZonline