Hennigsdorf

Stilvoll eröffnete nun auch der SV Stahl Hennigsdorf das Sportjahr 2019. In einem würdigen Rahmen lud der mitgliederstärkste Verein aus dem Landkreis Oberhavel in den Hennigsdorfer Bürgersaal zum traditionellen Neujahrsempfang. Neben diversen Vereinsmitgliedern und Abteilungsleitern der elf Sektionen konnte Vereinschef Bernd Götze auch Gäste aus der Politik und der Wirtschaft begrüßen, die dem SV Stahl seit Jahr und Tag hilfreich beiseite stehen.

Wie wichtig Sportvereine für das gesellschaftliche Leben sind, stellte auch Landrat Ludger Weskamp in seiner Rede dar. „Das Wort ’Funktionär’ hat bei manchen immer noch ein wenig einen negativen Touch, dabei sind gerade Funktionäre im Sport dafür verantwortlich, ein breitgefächertes Angebot zu erstellen und das ehrenamtlicher Natur. Demnach ist es unsere Aufgabe als Politik, diese Arbeit so gut es geht zu unterstützen.“ Und diese ehrenamtliche Arbeit würdigte auch Bernd Götze in seiner Ansprache eindringlich und mit Nachdruck. „Wir blicken auf ein tolles und ereignisreiches Sportjahr 2018 zurück. Wir haben als Verein tolle Veranstaltungen auf die Beine gestellt, alleine schon der Citylauf war ein großer Erfolg, mit einem neuen Teilnehmerrekord. Dafür großen Dank an alle helfenden Hände, ohne sie wäre das alles nicht möglich.“

Auch sportlich blickte Bernd Götze zufriedenstellend auf ein medaillenreiches Jahr zurück. „Einer der Höhepunkte war sicherlich die Rückkehr unserer Rugby-Abteilung in die 2. Bundesliga. Aber auch viele andere tolle Leistungen wurden mit reichlich Medaillen und Pokalen bedacht.“ Stolz zeigte sich Götze auch über die Ergebnisse der Sportlerwahl der Märkischen Allgemeinen im Januar dieses Jahres, als Sportler und Sportlerinnen des SV Stahl Hennigsdorf drei von fünf Kategorien für sich entschieden. Anschließend schlug die Stunde der Ehrungen und Würdigungen. Das Ehrenabzeichen des SV Stahl in Gold erhielten dabei Silvia Henze aus der Gymnastik-Abteilung und Ingo Reichmann für seine langjährige Tätigkeit in der Abteilung Turnen und als stellvertretender Vorsitzender des Gesamtvereines. Sichtlich gerührt über sein Ehrenabzeichen in Silber zeigte sich Leichtathlet Marco Fiedler, der mit einer kleinen List zum Neujahrsempfang gelockt wurde. „Eigentlich wollte ich den Abend mit meiner besseren Hälfte am Valentinstag verbringen, aber Hans Ziehe hat mich gebeten zu kommen, um präsent zu sein. Warum weiß ich jetzt“, grinst Fiedler. „Aber ich bin super stolz über die Auszeichnung. Diese Ehrenabzeichnungen sind eine besondere Ehre und Würdigung unseres Vereines und haben einen großen Stellenwert, nicht nur bei mir. Nun habe ich die Abzeichen in Silber und Bronze, jetzt heißt es weiter fleißig arbeiten, um auch irgendwann Gold zu bekommen.“

Auf einem guten Weg sieht Bernd Götze auch das größte und dringlichste Projekt des anstehenden Jahres für den SV Stahl Hennigsdorf, nämlich die Sanierung des Vereinshauses und damit die Heimstätte der mehr als 1300 Mitglieder. „Das neue Dach ist drauf, die Fenster sind eingebaut worden, wir sind voll im Plan. Großen Dank an Architekt Sven Thoß und Ingo Reichmann, die akribisch dieses Projekt begleiten.“ Nach dem offiziellen Teil begleiteten die Band „Maxi“ und viele Gespräche alle in den Abend.

Von Knut Hagedorn