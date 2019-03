Hennigsdorf

Die Sperrung des Rasenplatzes am Hennigsdorfer Oberstufenzentrum schlägt weiter hohe Wellen. Die Rugbyabteilung des SV Stahl Hennigsdorf hatte über unbefriedigende Trainingsmöglichkeiten geklagt ( MAZ berichtete), da die laut Nutzungsvereinbarungen festgeschrieben Zeiten nicht verfügbar seien. Nun gibt es sogar erste Alternativideen, die sogar einen Umzug der traditionellen Sportabteilung aus der Stadt Hennigsdorf zur Folge haben könnten.

„Das Feedback auf den Artikel in der MAZ war sehr erfreulich, es gab einige Anrufe, wo uns Hilfe angeboten wurde“, lässt Stahl-Vereinschef Bernd Götze mitteilen. „Wenn die Politik keine Lösungen findet, müssen wir nach Alternativen suchen. Wir müssen jetzt was tun, sonst droht unserer Rugbyabteilung mit aktuell 330 Mitglieder das Aus“, so Götze weiter.

Verärgert zeigte sich der Vereinsvorsitzende des mitgliederstärksten Vereines aus Oberhavel auch über ein Schreiben der zuständigen Rasenfirma, welches am Sonnabend in seinem Briefkasten lag. „Dort wurde uns mitgeteilt, dass es ratsam wäre, den Platz sogar bis Ende April nicht zu benutzen. Die Trainingsbedingungen sind für uns einfach nicht mehr tragbar, unsere Existenz der Rugbyabteilung steht auf dem Spiel.“ Ein Weg zur Vermeidung dieses Supergaus könnte dabei nach Bärenklau führen, denn dort plant der Familiensportverein Oberhavel den Bau eines Hockeyfeldes. „Ich kann mir durchaus vorstellen, zusammen mit dem SV Stahl Hennigsdorf dort was zu planen, eine gemeinsame Nutzung der drei Hektar großen Fläche würde den Standort sicherlich noch attraktiver gestalten“, äußert sich FSV-Vereinschef Uwe Grande auf MAZ-Nachfrage.

Für Götze ist ein Umzug – weg aus Hennigsdorf – nicht komplett ausgeschlossen. „Wir prüfen alle Alternativen und Möglichkeiten. Natürlich wollen wir in Hennigsdorf bleiben, aber ausschließen kann ich nichts. Wir werden uns mal in Ruhe mit dem Familiensportverein unterhalten.“ So oder so wäre ein Weggang der Rugbyabteilung ein herber Verlust für die Sportstadt Hennigsdorf.

Von Knut Hagedorn