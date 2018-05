Das Unternehmen „Dental Keramik Hennigsdorf“ arbeitet mit etwa 40 Zahnärzten aus der Region zusammen. „Wenn sie beim Patienten einen Abdruck genommen haben, rufen sie an und bestellen den Zahnersatz“, sagt Chef Lars Feige. Sein Betrieb stellt Kronen, Brücken und komplette Gebisse her. Und das mit langer Tradition in der Stahlstadt.