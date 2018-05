Der neue Spielplatz in der Heimstättensiedlung wurde am Donnerstag feierlich eröffnet. Sechs Monate waren die Arbeiter an dem Platz in der Siedlung, der exakt in deren Zentrum liegt, am Werk. Rund 215 000 Euro kostet das Projekt. Die Spielgeräte sollen an die Vergangenheit der Heimstättensiedlung erinnern.