Hennigsdorf

Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer und der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), Dr. Steffen Kammradt, haben zum Abschluss ihrer Nordamerika-Tour die Konzernleitungen von Bruker Corporation und ThermoFisher bei Boston besucht. Die auf Diagnostik-Verfahren spezialisierten Unternehmen betreiben Standorte in Hennigsdorf.

Positive Auswirkungen

„Die Gespräche verliefen sehr gut. Wir haben den Unternehmensleitungen das breite Angebot des Landes zu Wirtschafts- und Arbeitsförderung vorgestellt und sind damit auf reges Interesse gestoßen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das positiv auf die Brandenburger Niederlassungen auswirken wird“, erklärte Fischer im Anschluss an die Gespräche.

Besondere Standortvorteile

„Es hat sich gezeigt, wie wichtig diese direkten Kontakte sind. Im persönlichen Gespräch kann man die besonderen Standortvorteile Brandenburgs hervorragend transportieren“, sagte Dr. Kammradt.

Wirtschaftsministerium auf Tour

Die Nordamerika-Tour fügt sich ein in die Reihe der Mutterhaus-Besuche, die das Brandenburger Wirtschaftsministerium gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Brandenburg seit vielen Jahren unternimmt. Bruker Corporation, Inhaber von InVivo BioTech, und ThermoFisher, beides weltweit agierende Unternehmen der Gesundheitswirtschaft, gehören zu den 49 US-Investitionen in Brandenburg. Damit belegen die USA Platz 1 der internationalen Investitionen in Brandenburg.

Gesundheitswirtschaft führend

InVivo BioTech und ThermoFisher sind in Hennigsdorf ansässig und zählen zu den innovativen Unternehmen im Cluster Gesundheitswirtschaft in Brandenburg und Berlin. Mit 21.000 Unternehmen – davon etwa 300 Medizintechnik-, 240 Biotechnologie- und 30 Pharmaunternehmen – und 360.000 Beschäftigten gehört die Gesundheitswirtschaft zu den wachstumsstärksten Clustern der deutschen Hauptstadtregion. Forschung und Entwicklung spielen in diesem Cluster eine besonders starke Rolle.

Hennigsdorf als Vorzeige-Standort

„Diese Themen waren auch in unseren Treffen mit den Unternehmensleitungen ein zentraler Gesprächsgegenstand. Die gut ausgestatteten Fördermöglichkeiten des Landes auf dem Feld der Innovation haben wir aufgezeigt und das Gefühl mitgenommen, dass das seine Wirkung nicht verfehlt. Wenn sich hieraus was für die Zukunft ergibt, stärkt das Hennigsdorf als einen Vorzeige-Standort der Gesundheitswirtschaft in Brandenburg“, betonte Staatssekretär Fischer.

Von MAZonline