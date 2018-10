Mildenberg

Bitte einsteigen und selbst Lokführer sein. Diesen Kindheitstraum können sich Klein und Groß im Ziegeleipark Mildenberg erfüllen. Gelegenheit dazu findet sich in den Herbstferien vom 22. Oktober bis 4. November. Unter Aufsicht darf man selbst eine Diesellok Ns2 steuern. Und nebenbei gibt’s wertvolle Tipps und Wissenswertes über die Funktionen von Schienen und Lok. Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhält man den „Ziegeleibahn-Führerschein“ als Erinnerung. Die jeweils 30-minütige Fahrt kostet pro Person zehn Euro. Gefahren werden kann am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Empfohlen wird eine Mindestgröße von 1,20 Meter. Um Voranmeldungen wird gebeten.

Viel Vergnügen in den Ferien versprechen die zahlreichen weiteren Angebote des Ziegeleiparks. Nicht verpassen sollte man eine 45-minütige Rundfahrt mit der Ziegeleibahn. Diese gibt einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten im Park.

Auf Schienenfahrrädern lässt sich der Zeigeleipark mit eigener Muskelkraft erkunden. Quelle: Wernicke/Ziegeleipark

Und die 90-minütige „Naturpark-Tour“ mit der Tonlorenbahn führt quer durch die einmalige Tonstichlandschaft bis zum ehemaligen Tagebau Burgwall. Oder man bewegt sich selbst durch Muskelkraft auf dem Schienenfahrrad. Statt auf Schienen lässt sich das Gelände bei einer Spritztour mit dem Go-Kart, Laufrad oder Elektro-Fahrrad entdecken.

Täglich haben Gäste die Möglichkeit, selbst einmal auszuprobieren, wie vor über 100 Jahren Ziegel in Handarbeit gefertigt wurden. Die Rohlinge können zum Lufttrocknen mit nach Hause genommen werden – mit eigenen Verzierungen ein schönes Andenken. Bei der Ziegeleipark-Rallye geht’s mit Stift und Fragebogen durch das Gelände und man erfährt auf spielerische Weise, wie hart die Arbeit der Ziegler war. Es gibt jede Menge Platz zum Toben und Spielen auf der großen Abenteuerspielwiese mit Riesenrutsche, Schaukeln und Seilfähre über das Wasser. Neben diesen Erkundungstouren begeistern multimediale Ausstellungen zur Industriekultur und Technik sowie spannende Themenführungen die ganze Familie. Im Gasthaus „Alter Hafen“ direkt an der Havel kann man den Ausflugstag, bei schönem Wetter auf der Terrasse, ausklingen lassen.

Und zum Ferien- und gleichzeitig Saisonende wird’s gemütlich. Das Feldbrandofen-Fest am 3. November verspricht ein vielfältiges Nachmittags-Programm für die ganze Familie. Von 14 bis zirka 18 Uhr können sich Besucher auf Lagerfeuer, Lichtillumination, rustikale Leckereien, Öffnen des Feldbrandmeilers, ein Konzert im Kino Kesselhaus mit Musik von „KlangArt Berlin“, eine Lasershow im Brennkanal des Ringofens und einen Laternenumzug durch den Park freuen.

Wer mit dem RE 5 aus Berlin oder dem Norden anreist, kann für die Weiterfahrt zum Park den Ziegeleibus 854 ab Gransee nutzen. Dieser fährt dreimal vormittags vom Bahnhof Gransee zum Ziegeleipark und ebenso oft am Nachmittag zurück nach Gransee, wo der Zug nach Berlin wartet. Dieser Service steht den Reisenden bis zum 4. November an allen Herbstferientagen und Wochenenden zur Verfügung.

Der Ziegeleipark ist bis zum 4. November geöffnet. Einlass ist täglich von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene acht Euro und für Kinder (vier bis 14 Jahre) vier Euro. Das Ticket enthält den Tageseintritt in den Ziegeleipark inklusive Ziegeleibahn-Rundfahrten.

Von Bert Wittke