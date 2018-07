Hammer

Heuballen, die in einem Bergeraum lagerten, standen am Freitagmorgen in Hammer in Flammen. Der Alarm für die Feuerwehr wurde etwa gegen 4.50 Uhr ausgelöst. Vor Ort, auf dem Gelände der Agrofarm GmbH Hammer-Liebenthal in der Großen Trift, stellten die Kameraden fest, dass das Feuer offensichtlich zwischen den Heuballen ausgebrochen war. Die Anzahl der Ballen wurde auf rund 120 geschätzt. Mit einem Radlader wurden die Ballen ins Freie gebracht, dort aufgemacht und abgelöscht. Somit war der Brand schnell unter Kontrolle und ein Übergreifen auf die Überdachung konnte verhindert werden.

Der Katzenfamilie geht es offensichtlich gut. Quelle: Bert Wittke

Menschen waren nicht Gefahr, jedoch konnte die Feuerwehrleute während der Löscharbeiten eine Karzenfamilie mit Jungen retten und in Sicherheit bringen.

Aufgetürmt – das abgelöschte Heu. Quelle: Bert Wittke

Im Einsatz, der bis etwa 10.35 Uhr dauerte waren die freiwilligen Feuerwehren aus Hammer, Liebenwalde, Liebenthal, Kreuzbruch und aus Groß Schönebeck (Kreis Barnim).

Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Noch gibt es allerdings keine gesicherten Informationen darüber, ob es sich womöglich um einen Fall von Brandstiftung handelt. Es kann momentan auch nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch Selbstentzündung entstanden ist.

Von Bert Wittke